Москва, , 08:32 — REGNUM В центре Европейской части России с 24 по 26 декабря ожидаются сильные снегопада, благодаря которым высота снежного покрова возрастет до 12−15 см. Об этом 23 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Западный антициклон оттесняет циклон и занимает его место в центре Европейской России», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик добавил, что в это время в Москве ожидаются сильный снег, метель, местами гололедица, температура воздуха 0… — 2 °C, а также ожидаются снежные заносы.

«26 числа снег будет ослабевать. За эти несколько дней со второй половины четверга выпадет большое количество снега. Мы оцениваем, что высота снежного наста повысится на 12−15 сантиметров», — добавил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что несколько российских регионов в Сибири в ближайшие дни столкнутся с наступлением аномальных холодов из-за арктического антициклона.