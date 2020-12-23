Алма-Ата, Казахстан, , 08:25 — REGNUM Департамент полиции Алма-Аты начал проведение досудебного расследования по ч. 1, ст. 105 УК Казахстана («Доведение до самоубийства») по факту смерти учащегося третьего курса Алма-Атинской академии МВД, пишет газета «Уральская неделя».

Тело 19-летнего жителя Западно-Казахстанской области Саламата Утегенова было найдено 13 декабря в подсобном помещении столовой Алма-Атинской академии МВД. 16 декабря курсант похоронен в родном селе Шабдаржап Акжаикского района.

По словам матери молодого человека Бекзата Имангалиевой, её сын с первого курса просил деньги для сдачи сессии. «Уральская неделя» также опубликовала переписку Утегенова со своим братом накануне смерти. В сообщении погибший молодой человек просил родственника перечислить ему 300 тыс. тенге ($715).

В академии МВД ответили, что неправомерных действий со стороны сотрудников учебного заведения или курсантов не выявлено.

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