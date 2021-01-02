Москва, , 14:22 — REGNUM В 2020 году самым популярным направлением для путешествий и поездок на самолёте стала Москва. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Также в десятку городов, куда чаще всего летали жители России, вошли Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

По данным аналитиков, средняя стоимость авиабилетов в одну сторону в текущем году была на 17% ниже по сравнению с 2019 годом и составила 5,4 тыс. рублей против 6,5 тыс. рублей.

На поезде жители страны чаще всего отправлялись также в Москву и Санкт-Петербург, посещали Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

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Что касается стоимости билетов на поезд, то они также подешевели, но не настолько значительно, как авиаперелёты. Так, снижение составило 120 рублей. В 2020 году средняя цена на железнодорожный билет составила 2,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители России назвали самые популярные города страны, в которые они направятся для встречи Нового года. По данным исследования аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, ими стали Сочи, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.