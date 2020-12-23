Махачкала, , 08:23 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил придать городу Дербенту «особый статус». Данный вопрос планируется рассмотреть на сессии Народного собрания (парламента) республики в феврале 2021 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Дагестана по итогам состоявшегося накануне, 22 декабря, совещания в правительстве региона.

«Здесь упор должен быть сделан на его историческую ценность и на то, что Дербент — это один из немногих городов России, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказал Меликов.

Проработать данный вопрос поручено председателю правительства Дагестана Абдулпатаху Амирханову совместно с главой Дербента Рустамбеком Пирмагомедовым.

Напомним, Дербент признан одним из древнейших городов России и мира, но о его точном возрасте до сих пор спорят ученые. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель «Нарын-Кала» и историческую часть города, включая мечеть VIII века и крепостные сооружения, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур, владевших городом.