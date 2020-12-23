Уфа, , 08:27 — REGNUM Верховный суд Башкирии ужесточил назначенное наказание водителю такси, который в нетрезвом состоянии сбил насмерть подростка. Об этом 23 декабря сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 декабря Верховный суд Башкирии частично удовлетворил апелляционные жалобы потерпевших и их представителей, а также апелляционное представление прокурора. Таким образом, назначенное наказание подсудимому было усилено: водителя такси приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Помимо этого, с него взыскали в пользу потерпевшей 10 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя. В остальной части приговор остался неизменным.

В суде было установлено, что нетрезвый водитель такси сбил двух подростков, которые шли по обочине дороги в селе Иглино, после этого он сбил еще двух несовершеннолетних. Один подросток получил несовместимые с жизнью травмы, другие несовершеннолетние получили различные травмы.

Иглинский межрайонный суд приговорил водителя к семи годам лишения свободы с лишением права управлять автотранспортом на три года. Помимо этого, суд обязал взыскать с подсудимого 1,33 млн в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на погребение погибшего.

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