Куала-Лумпур, , 08:20 — REGNUM Вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca начнёт поставляться в Малайзию в первой половине 2021 года. Об этом говорится в заявлении главы малайзийского офиса AstraZeneca Санджиевы Панчалы, 23 декабря распространённом пресс-службой компании.

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«Компания в первой половине 2021 года предоставит 6,4 млн доз вакцины», — сказал Панчала.

Он также отметил, что в настоящее время «ведутся переговоры о расширении географии производства препарата для обеспечения необходимого объёма для других стран».

Напомним, что Малайзия в настоящее время завершает переговоры о поставке в страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и двух китайских вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин объявил, что правительство подписало соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса.

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