Сеул, , 08:16 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1092 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 1060 случаев заражения локальные, ещё 32 случая — завозные.

Известно, что в настоящее время органы здравоохранения сосредоточены на выявлении как можно большего числа заражённых посредством активного тестирования. В минувший вторник в стране были протестированы 107 тыс. человек.

Число жертв пандемии увеличилось на 17 человек — до 739. Коэффициент смертности составил 1,4%.