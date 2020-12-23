Лима, , 08:15 — REGNUM На сегодняшний день в Перу общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн. Об этом 23 декабря сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за последние сутки в стране было выявлено 3604 новых носителя SARS-CoV-2 и теперь общее число заразившихся SARS-CoV-2 составляет 1 000 153.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Перу на сегодняшний день выросло до 37 218, при 936 182 вылечившихся от нового заболевания пациентах.

Также указывается, что в стране за все время пандемии был проведен 5 397 681 тест на коронавирусную инфекцию.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Перу было выявлено свыше 1,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.