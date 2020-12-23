Пенза, , 08:28 — REGNUM В Пензенской области за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом. Всего с начала наблюдения, по информации на 23 декабря, погибшими от COVID-19 числятся 298 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Первая жертва коронавируса — 95-летняя женщина. Пациентка страдала атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных артерий, нефросклерозом, энцефалопатией, смешанной гидроцефалией. Вторая погибшая — 73-летняя женщина. Ее лечение осложняли сопутствующие патологии: артериальная гипертензия, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет.

Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, с диагнозом тяжелая пневмония и 100% поражением легких в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи госпитализировали жителя Пензы. Прогнозы на основании его состояния были неутешительными.

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