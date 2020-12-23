Манила, , 07:54 — REGNUM Авиасообщение с Великобританией временно закроют Япония и Филиппины. Таким образом власти этих стран хотят минимизировать риск проникновения нового штамма коронавируса, который выявили британские учёные.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Как сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, запрет на полёты из Великобритании будет введён с 24 декабря. При этом ограничения не будут касаться подданных Соединённого Королевства.

В свою очередь, президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о приостановке полётов из Великобритании до 31 декабря 2020 года. Это ограничение будет распространяться на транзитных пассажиров и тех, кто побывал в Соединённом Королевстве за 14 дней до прибытия на Филиппины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Учёные утверждают, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Россия приостановила воздушное сообщение с Великобританией с 22 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия ввела временный запрет на авиасообщение с Великобританией