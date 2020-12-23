Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:48 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске школьники с 1 по 11 класс остались дома в связи с сильными морозами. Об этом сообщает горадминистрация.

Мороз

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 06:00 (04:00 мск) в Ноябрьске наблюдается температура воздуха — 42 °C. В связи с этим школьникам разрешено не ходить в школу.

Госавтоинспекция города Ноябрьска напоминает, что в случае вынужденной остановки транспортного средства на загородных автодорогах в обязательном порядке следует выставить знак аварийной остановки, при необходимости позвонить по телефону 112.