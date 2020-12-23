Благовещенск, , 07:47 — REGNUM В рамках онлайн-форума «ДФО-2020» состоялся круглый стол на тему «Битва вакцин», в ходе которого профессор, член-корреспондент РАН Андрей Покровский заявил, что для создания вакцины от коронавируса для детей необходима наработанная база в несколько десятков тысяч вакцинированных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

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Профессор подчеркнул, что при создании вакцины от коронавируса в России удалось исключить бюрократические препоны и поэтому результат появился за шесть месяцев, а не за три года.

Что касается вакцины от коронавируса для детей, то, по мнению Покровского, пока недостаточно данных клинических исследований.

«Сейчас идёт фаза клинических исследований. Препараты для детей должны подвергаться более тщательным исследованиям. Нужна наработанная база в несколько десятков тысяч вакцинированных, желательно за 100 тыс. Пептидная вакцина в качестве первой — неплохо, далее нужны более иммуногенные вакцины», — цитирует Андрея Покровского пресс-служба правительства Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках онлайн-форума «ДФО 2020» состоялся круглый стол на тему «Битва вакцин», на котором депутат Государственной думы РФАлександр Петров(«Единая Россия») заявил, что к вакцинации детей от коронавируса нужно отнестись с особой осторожностью.