Ульяновск, , 07:46 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки коронавирус заподозрен у 286 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

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По оперативным данным ведомства, с начала пандемии в регионе проведено 507 757 лабораторных исследований в отношении 479 829 человек. В настоящее время под наблюдением находятся 11 547 человек.

За последние сутки предварительно выявлено 286 носителей коронавируса. В результате общее число случаев заражения коронавирусом в пандемию достигло 34 057 человек.

По данным министерства здравоохранения, в Ульяновской области специалисты центра телемедицины для пациентов с COVID-19 ежедневно проводят порядка 1 тыс. консультаций. Центр создан для повышения доступности помощи пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на амбулаторном этапе. В день проводится не менее 1 тыс. звонков и консультаций.