Бангкок, , 07:35 — REGNUM В ряде районов Таиланда, включая 20 районов столичного Бангкока, 23 декабря был зафиксирован чрезвычайно высокий уровень загрязнения воздуха. Это следует из данных мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

По данным ресурса, индекс качества воздуха на красном уровне (нездоровый) фиксируется в 20 районах Бангкока, где превышение нормы достигает от трёх до четырёх раз. В семи районах Таиланда превышение нормы достигает пяти раз (индекс качества воздуха фиолетовый — очень нездоровый). Ещё в 80 районах на севере и северо-востоке страны зафиксирован повышенный уровень загрязнения. Наиболее чистыми остаются южные районы королевства.

Отмечается, что в связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча обязал госслужащих до воскресенья работать из дома. Предполагается, что повышенное загрязнение воздуха сохранится в стране до 29 декабря.

По состоянию на 06:50 мск Таиланд находился на 12 месте по уровню загрязнённости атмосферы среди стран мира. Первые пять мест антирейтинга заняли Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан и Афганистан. Отмечается, что уровень загрязнённости воздуха в Таиланде повысился из-за традиционного для этого сезона отсутствия ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, замеры уровня качества воздуха выявили сильное загрязнение атмосферы в Бангкоке.

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