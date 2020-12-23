Чебоксары, , 07:25 — REGNUM В Чувашии заболеваемость ОРВИ за неделю снижена, но по-прежнему превышает эпидемический порог. Самый высокий показатель заболеваемости отмечается в Чебоксарах и Алатыре, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за неделю, с 17 по 24 декабря, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 7 456 человек, что на 5,8% ниже уровня предыдущей недели. При этом среднемноголетний показатель превышен на 39,1%.

Среди заболевших 40,8% составили дети. В возрастной группе детей заболеваемость за неделю выросла среди подростков (15 — 17 лет) на 38,8%, в том числе еженедельный эпидпорог превышен в 2,6 раза.

Республиканский уровень заболеваемости (612,2 на 100 тыс. населения) превышен в Чебоксарах (952,6) и Алатыре (628,1). В том числе в Чебоксарах за неделю заболели ОРВИ 4 840 человек, что на 28,3% выше среднемноголетнего уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 15 329 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 672 человек (89,2%), жертвами COVID-19 стал 431 человек.