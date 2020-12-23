Москва, , 07:23 — REGNUM Несколько российских регионов в Сибири в ближайшие дни столкнутся с наступлением аномальных холодов из-за арктического антициклона, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Азиатской части долгое время север Западной и Средней Сибири были теплыми. На Таймыре было минус 8 — это невероятное тепло для декабря. Сейчас картина меняется до прямо противоположной. Дело в том, что арктический антициклон смещается на север Сибири, и температура в этих регионах становится экстремально холодной. В Ямало-Ненецком округе прогнозируется в четверг, что температура будет ниже нормы на 15−20 градусов», — отметил метеоролог, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в ЯНАО столбики термометров опустятся 23 декабря до — 44… 49 градусов, а 24 декабря — до — 50. При этом в Ханты-Мансийском округе температура воздуха составит от 36 до 40 градусов ниже нуля.

Кроме того, как отметил Вильфанд, в южной части Таймыра будет — 45… 50 градусов, а в Эвенкии и северной части Туруханского муниципального округа еще холоднее — минус 50−55.

Значительное понижение температуры затронет также регионы на юге Сибири. Так, в Омской области, где вместо — 12 градусов придут морозы в — 24… 28 градусов 25 декабря и — 25… 30 градусов 26 декабря. Помимо этого, похолодание будет сопровождаться значительным усилением ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря ранее стало известно, что ученикам норильских школ разрешили не посещать занятия из-за сильных морозов.

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