Пенза, , 08:24 — REGNUM В Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. В этот раз — до 15 января 2021 года, сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Дина Черёмушкина.

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»Режим повышенной готовности без изменений продлен в Пензенской области до 15 января 2021 года», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области первый этап вакцинации необходимо завершить в кратчайшие сроки. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев. Жителей области следует проинформировать и проработать вопрос об увеличении числа площадок вакцинации, наметил глава региона. Второй этап прививочной кампании запланировали на февраль 2021 года, когда начнут поступать большие партии вакцины.

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