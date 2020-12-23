Скопье, , 09:37 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 22 декабря провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что вакцины от COVID-19 прибудут в страну в начале января из Болгарии и качестве помощи.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также своими вакцинами с маленькой балканской страной поделятся Польша и Греция.

Глава македонского минздрава призвал соотечественников сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности, несмотря на приближение праздников.

С начала эпидемии в стране выявлено 79 222 случая заражения. 2340 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 26 — за последние сутки. 56 099 пациентов выздоровели. Лечение проходит 20 751 человек: спустя три недели повышения числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса число активных случаев наконец-то начало снижаться.

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