Тюмень, 23 декабря 2020, 06:49 — REGNUM В Тюменской области региональным парламентом принят закон, запрещающий продавать зажигалки несовершеннолетним. Установлена административная ответственность за их реализацию детям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сниффинг — вдыхание углеводородного газа из зажигалок, вызывающее состояние, аналогичное опьянению, стал распространяться среди юных тюменцев. С 2017 по 2020 годы в результате употребления сниффинга в регионе погибли восемь детей. В 2018 году на учёт в наркологическую службу поставлено 40 подростков, увлекающихся сниффингом, в 2019 году — 54, за девять месяцев 2020 года — 35.
Новый закон направлен на искоренение пагубной разновидности токсикомании. Документ направлен на подпись губернатору Тюменской области Александру Моору.