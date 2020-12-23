Новосибирск, , 06:43 — REGNUM В Новосибирской области исправительная колония №8 ГУ ФСИН обратилась в суд с иском к прокуратуре. Учреждение просит признать незаконным и отменить протест прокурора об исключении из приказа начальника колонии требования о положении рук осуждённых за спиной при передвижении на территории колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Калининском районном суде Новосибирска.

«Иск мотивирован, тем, что в соответствии с приказом начальника исправительного учреждения, передвижение групп осуждёенных по территории колонии осуществляется строем с положением рук сзади, с целью профилактики передачи запрещённых предметов между осужденными. Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принёс в адрес исправительного учреждения протест, в котором требует изменить приказ, исключив из него требование о положении рук осуждённых за спиной при передвижении по территории колонии», — уточнили в суде.

Истец не согласен с протестом прокурора и считает, что приказ начальника учреждения соответствует положениям действующего законодательства и не противоречит требованиям уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.