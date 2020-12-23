Пермь, , 06:41 — REGNUM В Пермском крае 31 декабря может стать выходным днём уже в 2020 году. Об этом пишут СМИ.

В частности, такие сведения сообщает портал «В курсе.Ru». По данным его источников, вопрос может быть решён 25 декабря, а предварительно он уже согласован. Причиной для такого решения называют ситуацию с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России 31 декабря уже объявили выходным. Где-то он сделан таким для всех, а где-то — только для бюджетников и госслужащих.