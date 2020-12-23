Кемерово, , 06:35 — REGNUM В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.«В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции до 20 января продлевается режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса от 65 лет и старше», — говорится в оперативном сообщении.

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При этом пожилые люди могут покидать дом, чтобы: посетить медицинскую организацию; сходить в аптеку или магазин; посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ; по семейным нуждам; в иных экстренных и бытовых ситуациях.