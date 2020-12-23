Приштина, , 23:07 — REGNUM Временное правительство Косово 22 декабря приняло пакет новых мер по предотвращению распространения коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, деление муниципалитетов на три зоны в соответствии со степенью напряженности эпидемиологической обстановки сохранится, однако период действия комендантского часа для граждан и предприятий был сокращен.

На территории всего Косово предприятиям разрешено работать в период с 5:00 по 20:00, в общественном транспорте разрешено занимать не более 50% мест, а лицам старше 65 лет разрешено выходить из дома только в период с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.

К «зеленой» зоне предприятиям разрешено осуществлять активность только в период с 5 ура до 20:00, а общественному транспорту предписано работать на полмощности.

В «желтой» зоне, где число выявляемых носителей коронавируса на 100 тысяч жителей за неделю составляет от 76 до 150 человек, таксистам разрешено проводить за раз только одного пассажира или трех, принадлежащих к одной семье.

В «красных» зонах, где за неделю на 100 тысяч жителей выявляют свыше 150 носителей коронавируса, введен комендантский час — запрещен выход граждан из дома в период с 20:00 до 5:00 без крайней необходимости. В этот период также запрещено передвигаться на автомобиле. Для такси действуют такие же ограничения, как и в «желтой зоне».

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