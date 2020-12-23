Новосибирск, , 06:33 — REGNUM В Новосибирской области образовательным организациям рекомендовано продлить зимние каникулы до 17 января. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба регионального правительства.

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«Каждый муниципалитет будет решать индивидуально, когда детям возвращаться на учёбу, — уточняется в официальном сообщении. — При принятии решения о продлении каникул школам следует учитывать режим работы общеобразовательной организации (пятидневная или шестидневная учебная неделя) и количество учебных недель (от 33 до 37 недель в зависимости от класса)».

Отмечается, что школы должны обеспечить оптимальное сочетание периодов учёбы и отдыха в течение учебного года. Кроме того, образовательные программы должны быть реализованы в полном объёме.