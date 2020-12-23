Благовещенск, , 06:31 — REGNUM В Амурской области хирурги провели довольно редкую операцию по извлечению из сердца осколков швейной иголки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Мужчина напоролся на иголку, которую сам же потерял на диване. Ночью он почувствовал укол в области груди и вызвал скорую. Его экстренно доставили в больницу, где подтвердилось наличие в грудной клетке инородного тела. Хирурги Сергей Аникин и Артём Заваруев провели операцию по извлечению иглы из сердца.

«Игла успела нанести множественные ранения правого желудочка сердца. Жизнь парня могла оборваться в любой момент. Операция заняла полтора часа. Оба фрагмента были извлечены», — рассказал хирург Сергей Аникин.

Уже через неделю после операции пациент был выписан.

Как пояснил главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк, такие случаи встречаются в хирургической практике довольно редко, поэтому опыта практически нет и докторам приходится вдвойне сложнее.

Как сообщало ИА REGNUM, исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (вуз — участник проекта 5−100, призванного повысить конкурентоспособность университетов России среди мировых ведущих научно-образовательных центров) и Педагогического университета Цзянсу (Китай) открыли новые эффекты в магнитных жидкостях, которые в будущем повысят их эффективность для применения в медицине. Результаты опубликованы в Springer Proceedings in Physics.