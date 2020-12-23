Тирана, , 07:36 — REGNUM Архиепископ Католической церкви в Тиране Джордж Френдо, недавно излечившийся от COVID-19, 22 декабря осудил решение правительства Албании о расширении комендантского часа. С 24 декабря гражданам Албании необходимо будет быть дома уже в 20:30 и оставаться там до 6 утра. Данные меры будут действовать до 4 января, после чего комендантский час будет начинаться в 22:00.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме к главе Технического комитета Френдо заявил, что неожиданный перенос начала комендантского часа на 20:30 накануне Рождества является дискриминационным по отношению к католической общине, поскольку рождественская месса начнется в 20:00. Ранее комендантский час в Албании начинался в 22:00.

Всего в Албании выявили 53 814 случаев заражения коронавирусом. 29 249 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1111 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

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