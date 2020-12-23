Москва, , 06:01 — REGNUM Подразделения российских инженерных войск завершают разминирование северной окраины Степанакерта (Нагорный Карабах). Об этом 23 декабря сообщили в Минобороны России.

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"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 га местности, около 100 км дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тыс. взрывоопасных предметов», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что высокий темп работ по разминированию позволяют поддерживать современные робототехнические комплексы.

Напомним, днём ранее в российском оборонном ведомстве сообщали, что миротворческие силы с начала осуществления миссии в регионе очистили от опасных предметов свыше 218 гектаров территории.

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