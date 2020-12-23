Пекин, , 05:19 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 15 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых 14 оказались импортированными и один — локальный, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Единственный локальный случай пришелся на провинцию Ляонин, расположенную на северо-востоке Китая. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию зафиксировано в стране не было. Из больниц страны было выписано 19 переболевших опасной инфекцией пациентов.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, достигло 86 882 случаев, из которых 4634 оказались смертельными. Из больниц было выписано 81 928 пациентов, еще 320 человек продолжают получать помощь в госпиталях страны.