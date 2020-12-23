Подольск, Московская область, , 05:15 — REGNUM Распространённый в социальных сетях и некоторых СМИ видеоролик, на котором трое неизвестных удерживают девочку на полу, проверят сотрудники Главного следственного управления СК России по Московской области. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«При этом указанные лица игнорируют крики ребенка о помощи, — говорится в сообщении. — В информации СМИ указано, что в отношении ребенка совершался некий обряд под руководством, предположительно, жительницы города Подольска».

В ходе проверки следователи намерены установить лиц, причастных к насильственным действиям, названным в соцсетях «изгнанием бесов», а также место и обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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