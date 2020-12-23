Москва, , 05:03 — REGNUM В среду, 23 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха — −5… −3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 24 декабря в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха — −9… −7 °C.

Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −8… −3 °C днём и −12… −7 °C ночью.

В четверг, 24 декабря, днём в столице ожидается −3… −1 °C. По области −6… −1 °C. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C, снег, местами метель, снежные заносы, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон «Грета» придёт в Москву и столичный регион к концу текущей недели, принеся с собой снегопады и похолодание.

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