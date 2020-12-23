Лима, , 05:00 — REGNUM В Перу число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило один миллион, за последние сутки инфекция была обнаружена ещё у 3604 человек. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

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«Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет 1 000 153», — говорится в сообщении медиков.

В стране с начала пандемии выздоровели 936 182 пациента с COVID-19, скончались 37 218 человек.

Напомним, по данным на 21 декабря, в Перу было зарегистрировано 997 517 случаев заражения. Умерли 37 103 жителя с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Перу объявили о временном прекращении авиасообщения со странами Европы в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в стране и новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженным в Великобритании.

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