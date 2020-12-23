Москва, , 04:46 — REGNUM Каждый второй житель России ожидает, что 2021 год окажется лучше текущего, а каждый десятый, наоборот, ожидает ухудшения ситуации. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого банком «ФК Открытие».

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С оптимизмом в следующий год смотрят 53% граждан России. «35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020 год», — отмечают исследователи.

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Важными факторами, влияющими на ожидания от 2021 года, опрошенные назвали сроки окончания пандемии коронавируса и рост уровня доходов. При этом только 30% ожидают завершения пандемии к лету следующего года, а на рост доходов рассчитывают лишь 17% жителей России.

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