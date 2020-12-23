Петропавловск-Камчатский, , 04:43 — REGNUM На Камчатке за весь период пандемии провели почти 246 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки было протестировано 1684 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние 24 часа на Камчатке выявили ещё 77 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 78). Всего в крае зарегистрировано 9483 носителя SARS-CoV-2. Ещё 68 человек были выписаны с выздоровлением. Всего с болезнью справились 8296 жителей.

В стационары для лечения от COVID-19 поступили 76 новых пациентов. Всего в ковидных госпиталях находятся 647 человек. Пневмонией болеют 447 пациентов, у которых заражение коронавирусом подтвердилось лабораторно.

На Камчатке для лечения COVID-19 создано 720 коек в стационарах, из них остаются свободными 73.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за прошедшие сутки в крае не отмечено летальных исходов пациентов с коронавирусом. За всё время на Камчатке от COVID-19 скончались 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса пока не был зафиксирован на территории России. Об этом 22 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.