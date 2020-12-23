Хабаровск, , 04:48 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил в Москве с замминистра транспорта РФ Андреем Костюком перспективы улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Дегтярёв рассказал, что федеральные дорожники работают на автомагистрали А-370 «Хабаровск — Владивосток». Ведутся проектно-изыскательские работы по нескольким участкам трассы и двум мостам — через реку Бикин с путепроводом через железнодорожные пути на 228-м км, а также через реку Лесная.

По автодороге А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре», которая в прошлом году была передана в федеральное ведение, также удалось наметить конкретные планы. В 2020 году дорожники обновили 64 км. После ремонта в эксплуатацию были введены 4 объекта общей протяженностью 30 км в районе сёл Анастасьевка, Краснознаменка и поселка Октябрьский. 34 км дороги защитили слоями износа. До конца 2021 года в нормативное состояние планируется привести ещё 44 км трассы и 527 погонных метров искусственных сооружений.

Также на встрече были подведены предварительные итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае.

В 2020 году в программу работ было включено 159 объектов общей протяженностью 201,9 км. За сезон уложено порядка 1,85 млн кв. метров дорожного покрытия. Только в Хабаровской агломерации реконструировано 126 объектов. В нормативное состояние удалось привести 72,2 км улично-дорожной сети. Общий объём финансирования комплекса мероприятий составил 1,6 млрд рублей.

Работы по нацпроекту проведены и в Комсомольске-на-Амуре. В нормативное состояние дорожники привели 20 участков городских дорог протяженностью более 21 км. На эти цели было выделено свыше 500 млн рублей. В Хабаровске одним из самых значимых объектов стал капитальный ремонт улицы Шелеста. Дорога протяженностью 1,6 км стала четырехполосной, а проезжая часть была расширена до 15 метров. Благодаря этому пропускная способность улицы выросла вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам завершившегося дорожного сезона-2020 отремонтировано и реконструировано 400,8 км дорог по всем программам развития автотранспортной инфраструктуры.