Чанша, Китай, , 04:14 — REGNUM Власти центральной китайской провинции Хунань подтвердили заражение человека вирусом птичьего гриппа H5N6, сообщает агентство Синьхуа.

Заболевший контактировал с живой птицей на рынке уезда Нинъюань города Юнчжоу. Его тест дал положительный результат еще 19 декабря, сообщили в провинциальном центре контрою и профилактике заболеваний.

Пациент находится на лечении в отделении интенсивной терапии больницы в уезде Нинъюань в стабильном состоянии, но все еще не может быть снят с аппарата искусственной вентиляции легких.

Торговля живой птицей на всех фермерских рынках уезда Нинъюань была приостановлена с воскресенья, и дезинфекционные работы были завершены. Кроме того, осуществлялось наблюдение за близкими контактами пациента.

H5N6 — это штамм птичьего гриппа, передающийся человеку в результате контакта с живой птицей. По данным органов по контролю за заболеваниями, до сих пор не было