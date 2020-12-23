Пекин, , 04:10 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 14 новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число прибывших из-за рубежа заболевших COVID-19 в Китае за все время эпидемии достигло 4163 человек, отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Двенадцать новых случаев пришлось на Шанхай, еще по одному случаю было выявлено в провинциях Гуандун и Чжэцзян.

Из общего числа «импортных» случаев 3883 пациента были выписаны из больниц по выздоровлении, скончавшихся среди данной группы на зафиксировано.