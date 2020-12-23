Пекин, , 04:07 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано 19 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны продолжают получать помощь 320 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии.

На материковой части Китая за все время эпидемии было выявлено 86 882 подтверждённых случая опасной инфекции. 81 928 пациентов были выписаны из больниц по выздоровлении, еще 4634 человека скончались.