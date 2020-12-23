Чанша, Китай, , 03:59 — REGNUM Таможня города Чанша, столицы провинции Хунань в центральной части Китая, изъяла ядовитых живых муравьев в посылке, прибывшей из-за рубежа, сообщает агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни отметили, что из посылки были изъяты три пробирки с семью живыми муравьями. Вероятно, они были куплены за рубежом китайскими любителями нетрадиционных домашних животных.

Лабораторное исследование показало, что муравьи принадлежат четырем родам, обитающим в Австралии и не присутствующим в Китае. Муравьи очень крупные и крайне агрессивные, а также токсичные, сообщили в таможне.

Таможня уничтожила посылку, отметив, что незаконный ввоз экзотических видов может привести к распространению болезней и нанести вред окружающей среде и сельскому хозяйству.

Бурный рост электронной коммерции в Китае в последние годы способствует увлечению экзотическими домашними животными, включая змей, насекомых, ящериц и прочих ползучих гадов.

В ноябре таможенники города Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, изъяли более 600 живых муравьев, отправленных посылкой из Турции.