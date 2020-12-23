Далянь, Китай, , 03:50 — REGNUM Портовой города Далянь на северо-востоке Китая начал проведения массового тестирования на коронавирус всех жителей, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Тестирование началось в обед 22 декабря. Тестирование, по всей видимости, продлится три дня и затронет вообще всех жителей Даляня. Жители обязаны не покидать города без лишней необходимости, а все, кому все же пришлось его покинуть, для начала должны сдать анализ на коронавирус в течение семи дней до отъезда.

С 15 до 21 декабря текущего года, в городе было зарегистрировано пять подтвержденных локальных случаев COVID-19 и 12 локальны бессимптомных случаев заражения вирусом.