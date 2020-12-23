Пекин, , 03:46 — REGNUM В Китае выросло число людей, желающих стать донорами своих органов после смерти практически вдвое с 2015 по 2019 годы, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Число доноров в Поднебесной выросло до 4,16 человека на миллион населения в 2019 году с 2,01 человека на миллион в 2015 году, говорится в докладе, представленном Китайском фонде развития трансплантации органов.

Согласно отчету, число случаев трансплантации органов после смерти донора на материковой части Китая достигло 5818 в 2019 году с 2766 в 2015 году.

Добровольцы стали единственным источником органов для трансплантации в Китае после того, как торговля органами была запрещена в 2011 году, а использование органов казненных заключенных — в 2015 году. На сегодняшний день более 2,7 млн добровольцев было зарегистрировано в качестве доноров органов после смерти, говорится в докладе.