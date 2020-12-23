Кито, , 03:44 — REGNUM Несколько новых разновидностей коронавируса SARS-CoV-2 выявили эквадорские ученые, сообщается на сайте Университета Эспириту Санто.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Специалисты проверили в общей сложности более чем 2,5 тысячи образцов из 22 регионов Эквадора.

В сообщении отмечается, что одна из трех обнаруженных форм могла привести к росту количества случаев инфицирования в республике. При этом ученые отмечают, что эта мутация никак не связана с быстрой разновидностью SARS-CoV-2 в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что еще одна мутация коронавируса изучается учеными в Бразилии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии выявили еще одну разновидность коронавируса