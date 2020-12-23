Пекин, , 03:39 — REGNUM Качество воздуха в Пекине продолжило улучшаться в течение 2020 года, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Совокупная концентрация основного показателя загрязнения воздуха частиц PM2.5 в воздухе Пекина снизилась на 7,1% в годовом исчислении до 39 микрограммов на кубометр воздуха в период с января по ноябрь, сообщили в Пекинском муниципальном бюро экологии и окружающей среды.

За этот период было зафиксировано 245 дней с хорошим качеством воздуха, что на 30 дней больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в бюро.

В ноябре муниципальное правительство китайской столицы приняло меры, направленные на борьбу с тяжелыми загрязнителями среди транспортных средств и промышленных предприятий, чтобы обуздать загрязнение воздуха и способствовать постоянному улучшению качества воздуха зимой.