Ухань, Китай, , 03:34 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашел подозреваемого в убийстве мужчину, который прятался в горах, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили власти центральной китайской провинции Хубэй, БПЛА преследовал мужчину в горной местности, пока не измотал его и не вынудил сдаться. В бюро общественной безопасности Эньши-Туцзя-Мяосского автономного округа провинции сообщили, что мужчина исчез в заснеженных горах близ городка Дапин после убийства своей жены 10 декабря.

В охоте за беглым подозреваемым приняло участие 200 сотрудников полиции и деревенских жителей. Позднее полиция направила три БПЛА для оказания помощи в поимке беглеца. Уже вечером 11 декабря дрон установил местонахождение мужчины.

В бюро сообщили, что они также использовали беспилотник для установления голосовой связи между полицейскими, членами семьи подозреваемого и самим подозреваемым. В конечном счете они убедили его сдаться полиции 16 декабря.