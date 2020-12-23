Южно-Сахалинск, , 03:32 — REGNUM На Сахалине город Холмск сильно засыпало снегом в результате прохождения циклона. Местные власти не смогли самостоятельно справиться и расчистить город. По решению губернатора островного региона Валерия Лимаренко в Холмск переброшена группировка снегоуборочной техники завода имени Федотова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Местные власти на официальном сайте мэрии отрапортовали, что расчистка города от снега началась с пяти утра 21 декабря. Но от жителей Холмска поступали многочисленные жалобы на плохую расчистку.

Губернатор отправил в Холмск 10 самосвалов, две комбинированные дорожные машины и один шнекоротор. Координировать все работы на месте будет зампред правительства Сахалина Владимир Сидоренко, перед которым поставлена задача не только расчистить Холмск от снега, но и вывезти снег из города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае в конце ноября 2020 года после ледяного дождя был введён режим ЧС. Из-за стихии без электроснабжения остались 67 социально значимых объектов, порядка 180 900 человек в более чем 17 220 домах в 73 населённых пунктах в 15 районах: Артемовском, Владивостоком, Уссурийском, ЗАТО Фокино, Большом Камне, Хасанском, Яковлевском, Шкотовском, Надеждинском, Михайловском, Черниговском, Партизанском, Ханкайском, Хорольском, Анучинском.