Бразилиа, , 03:32 — REGNUM Новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 выявили специалисты лаборатории биоинформатики в бразильском штате Рио-де-Жанейро, сообщает издание Globo.

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Ученые отмечают, что говорить об опасности новой мутации преждевременно, однако обнаруженные случаи говорят о циркуляции коронавируса в регионе.

Сотрудники лаборатории также рассказали, что впервые этот тип SARS-CoV-2 был зафиксирован в июле в городе Рио-де-Жанейро. После этого указанную разновидность регистрировали в 19 населенных пунктах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Дании объявили об обнаружении новой формы коронавируса, которая менее восприимчива к вакцине от COVID-19.

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