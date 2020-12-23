Пекин, , 03:03 — REGNUM Четыре китайские книги и шесть переводных книг вошли в список 10 самых читаемых книг 2020 года в Китае по версии платформы рецензий Douban, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

«Самость как метод», написанная в соавторстве с профессором социальной антропологии Оксфордского университета Сян Бяо, возглавила список. В ней рассматриваются вопросы, побуждающие человека выйти за пределы самого себя, в том числе размышления об изменениях в китайском обществе за последние полвека, а также о сообществе знаний, глобализации и популизме, а также антропологической методологии.

В число остальных трех китайских книг вошли антология романов под названием «Е Вань Дэ Цянь Шуй Тин» на китайском языке, что примерно переводится как «Ночная подводная лодка» Чэнь Чуньчэна, сборник лекций, интервью и мнений современного философа Чэнь Цзяина в период с 2007 по 2018 год, «Из исключительной истины», а документальная книга путешественника Лю Цзичао «Среди станов: Путешествие по Центральной Азии».

Среди шести переведенных книг переводных книг числятся «Retour A Reims» Дидье Эрибона, в котором рассказывается история писателя и его семьи, затрагивающая вопросы класса, пола, политики, культуры и образования во Франции; антология из 11 романов режиссера и писателя Ли Чхан Дона из Южной Кореи; и сборник корреспонденций, интервью и эссе итальянской писательницы, известной под именем Элена Ферранте «La frantumaglia».