Красноярск, , 03:34 — REGNUM В среду, 23 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −18… −16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было — 14 °C.

Ночью с 23 на 24 декабря ожидается до — 22 °C, небольшой снег.

Скорость ветра западной четверти 2−7 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В четверг, 24 декабря, в Красноярске до — 11 °C днём и около — 17 °C ночью, снег.

В пятницу, 25 декабря, в Красноярске ожидается до — 14 °C днём. Ночью — до — 32 °C. Небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23−25 декабря в северных районах Красноярского края ожидается сильный мороз: температура воздуха на юге Таймырского муниципального района −50… −45 °C, в Эвенкийском муниципальном районе и на севере Туруханского района −55… −50 °C. На севере центральных районов Красноярского края −35… −30 °C, ночью местами −43… −38 °C.

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