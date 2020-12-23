Тегеран, , 08:58 — REGNUM В Иране за сутки скончались 187 человек в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем общее число смертей достигло 54 003, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 декабря.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 6208 новых случаев заражения COVID-19, при этом 915 человек госпитализированы», — отметила пресс-секретарь.

Лари также подчеркнула, что 903 998 пациентов из общего числа 1 170 743 заразившихся уже выздоровели или были выписаны из больниц.

По её словам, еще 5467 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения заявила, что на данный момент в Иране было проведено 7 149 357 обследований на выявление случаев заражения смертельным вирусом.