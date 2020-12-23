Пекин, , 02:24 — REGNUM Китайские законодатели приступили к обсуждению законопроекта о недопущении перерасхода пищи в целях обеспечения продовольственной безопасности, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Законопроект из 32 статей был предложен в рамках проходящей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) для рассмотрения в первом чтении.

Закон имеет большое значение для пропаганды здорового, рационального и экологически чистого образа жизни и потребления. Он также имеет важное значение для ускоренного строительства ресурсосберегающего и экологически чистого общества, а также для устойчивого экономического и социального развития, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законодатели внедряют в законопроект эффективную политику и меры, принятые страной за последние годы, в попытке создать долгосрочный механизм предотвращения чрезмерного производства пищевых отходов, говорится в пояснении.

Проект определяет обязанности правительства, поставщиков услуг общественного питания и частных лиц по борьбе с пищевыми отходами.

Законопроект также требует создания механизма борьбы с пищевыми отходами, в котором участвуют различные слои общества, включая отраслевые ассоциации, сектор образования и средства массовой информации.