Бразилиа, , 02:22 — REGNUM Еще по меньшей мере 55,2 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Бразилии за последние сутки и всего с начала пандемии их общее число достигло 7 318 821. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своей сайте.

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Также за 24 часа в республике умерли 968 пациентов от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии зафиксировали 188 259 летальных исходов, связанных с этим заболеванием.

Вместе с тем 6 354 972 человека выздоровели и сняты с учета бразильских медслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря, по сведениям ВОЗ, в мире зарегистрировали 524 065 новых носителей SARS-CoV-2.

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